Pikat e nxehta politike të javës

10:13 10/01/2022

Situata brenda partisë më të madhe opozitare ka marrë fokusin më të madh në arenën politike, madje edhe të kryeministrit.

Ditën e djeshme kryeministri Edi Rama ka pasur një komunikim online me demokratët ku ka akuzuar dy liderët e opozitës se luftën po e bëjnë për karrigen.

Madje kreu i qeverisë është ofruar edhe për demokratët që ta shohin Ramën si mbështetje.

Gazetarja Klesiana Omeri ka raportuar edhe çështjet e tjera të nxehta të politikës që pritet të na shoqërojnë këtë javë. Me fillimin e sesionit të ri parlamentar pritet të ketë shumë diskutime sa i përket ndryshime kushtetuese të propozuara nga PS që kanë të bëjnë me zgjatjen e Vettingut.

Por diskutime do të ketë edhe për ndryshimet e tjera kushtetuese që ka kërkuar PD sa i përket Vettingut në politikë. Deri më tani nuk ka një dakordësi mes palëve.

Ndërkohë më 18 Janar, Gjykata Kushtetuese do të vendosë nëse Ilir Meta do të vazhdojë të jetë President. Në Korrik skadon mandati i tij, dhe për këtë arsye duhet konsensus mes PD e PS për emrin e ri. Këto çështje priten me interes gjatë javës, por fokusi pritet që të jetë sërish i vendosur tek PD-ja./tvklan.al