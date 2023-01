Pikat kryesore të investigimit të Monika Kryemadhit për inceneratorin e Tiranës

Shpërndaje







22:04 19/01/2023

Gjatë emisionit “Opinion” ku ka qenë e ftuar, deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi ka shpjeguar investigimin që ajo ka publikuar pak ditë më parë në lidhje me çështjen e inceneratorëve. Në studio u evidentuan edhe pikat kryesore të investigimit të saj në Tiranë.

Blendi Fevziu: Mesa kuptova keni 2 pika zonja Kryemadhi. E para thoni që nuk është zbatuar kontrata sepse landfilli që duhej të përdorej për 30 vjet është mbushur brenda vitit dhe e dyta thoni që nuk ka diferencim pavarësisht se qytetarët i ndajnë kur shkojnë tek koshi në disa zona të Tiranës dhe jo në të gjitha. Kur shkojnë atje futen në të njëjtën gropë. Dhe e treta në vend që të bëhet diferencimi i plehrave në kapanon kompania merr dhe i hedh të gjitha në të njëjtin vend.

Monika Kryemadhi: Po të shikojmë kemi kryetarin e Bashkisë, i cili në Qershor, përveçse ka filluar që në 2016 sensibilizimin me projekte që fillon që me fëmijët në shkolla, dhe ka deklaratën shumë të qartë që zoti Veliaj thotë që nuk ka nevojë të rrëmbejmë armët për të luftuar. Ne zoti Fevziu nuk morëm armët, ndamë mbetjet. Por çfarë ndodh? Ndarja e mbetjeve që njerëzit i ndajnë plastikën më vete, riciklueset më vete dhe shumë mirë që bëjmë, problemi qëndron që edhe pse ti i ndan, edhe pse ti ke blerë makinat… këtu në një makinë fut të gjithë plehrat me një kosh.

Sipas saj, hapi i parë i kontratës është parashikuar të zgjasë 22 muaj ku parashikohet mbyllja e landfillit të Sharrës, ndërtimi i landfillit të ri dhe ndërtimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane dhe linjës së parë të termovalorizimit./tvklan.al