Pikiata e euros, eksportuesit letër Ramës

14:03 01/09/2023

Kërkojnë ndërhyrje dhe lehtësira fiskale për të zbutur pasojat te bizneset

Nga dobësimi i Euros në vijimësi, Shoqatat e Eksportuesve i dërgojnë letër Kryeministrit Rama për të zbutur pasojat tek kompanitë prodhuese. Disa nga rekomandimet janë krijimi i një grupi ndërinstitucional për të identifikuar dhe zbatuar politika monetare dhe reforma strukturore që nuk cënojnë stabilitetin makroekonomik, por që zbusin goditjet e rënda nga mbiçmimi i monedhës kombëtare. Eksportuesit shprehen se masat mbështetëse të bazuara në eksperiencat e vendeve të tjera, nuk dëmtojnë objektivin kryesor të Bankës së Shqipërisë për arritjen dhe ruajtjen e inflacionit në nivelin 3%.

De-euroizimi i ekonomisë redukton goditjet e pamenaxhueshme të kursit të këmbimit. Përdorimi i valutës së huaj në transaksionet brenda vendit, duhet të dekurajohet. Përcaktimi i kufijve tavan të një shume maksimale që pikat e këmbimit duhet të kryejnë. Përpunimi i të dhënave në kohë reale për flukset hyrëse dhe dalëse te euros dhe disa statistika vjetore për periudhën kritike Qershor-Shtator. Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave, mund të marrin disa masa për të mbështetur eksportuesit që janë në vështirësi, duke synuar rritjen e konkurueshmërisë së eksporteve.”

Ndër të tjera në brendësi të letrës së Shoqatës së Eksportuesve kërkohen edhe lehtësira fiskale nga ana e qeverisë si më poshtë.

“Ngrirja e tatim-fititmit të vitit 2023, që shoqëritë e biznesit eksportues e paguajnë si paradhënie sipas ligjit për procedurat tatimore. Rimbursimi i përshpejtuar i TVSH-së brenda një afati 10-15 ditor. Të miratohet buxhet suplementar në formë subvencioni, duke bërë lëvizje të fondeve nga të ardhurat që krijohen nga fitimet e shoqërive importuese, si rrjedhojë e zhvlerësimit te Euros si nga Tatim Fitimi dhe nga TVSH-ja apo krijimi i Agjencisë Kombëtare dhe Nxitjes së Eksportit përvojë e disa vendeve.”

Në letrën drejtuar Kryeministrit, Zyra e Unifikuar e Bizneseve të Eksportit thekson se është e gatshme për të diskutuar me ekspertët e qeverisë dhe Bankës Qendrore për një paketë të harmonizuar të politikave monetare me ato fiskale. “EKSPORTET MADE IN ALBANIA” kanë kontribute të konsiderueshme në punësim dhe në vlerën vjetore të eksporteve, përfundon letra e eksportuesve.

Klan News