Pioli drejt largimit nga Milan

00:21 13/01/2024

Klubi dëshiron Antonio Conte

Stefano Pioli do të largohet nga Milan në fund të këtij sezoni. Vetëm nëse fiton kampionatin tekniku do të mund të mbetet në drejtim të kuqezinjve. Milan është në vendin e tretë të renditjes, por 10 pikë larg Interit. Në Europa League do ta kenë të vështirë. Mungesat për shkak të dëmtimeve kanë sjellë rezultate të dobëta dhe paraqitje të pajustifikueshme. Nga ana tjetër duket se trajneri ka kundër edhe drejtuesit e klubit.

Zlatan Ibrahimoviç që po punon si këshilltar dhe presidenti Gerry Cardinale kanë ndërmarrë veprime që tregojnë se të dy i kanë idetë e qarta mbi të ardhmen e teknikut kuqezi. Mbarë mediat italiane raportojnë se do të vetëm një trofe në fund të sezonit do të shpëtonte trajnerin.

Ibrahimoviç e Cardinale po punojnë mbi profilin perfekt të trajnerit të ri. Ai që duket se i përmbush kriteret është Antonio Conte. Në listë janë Thiago Motta i Bologna dhe Roberto De Zerbi i Brighton.

