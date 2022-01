Pique publikon rrogën pas akuzave

19:00 08/01/2022

Mbrojtësi spanjoll u akuzua se ishte një ndër më të paguarit te Barcelona pavarësisht krizës ekonomike

Gerard Pique reagoi ashpër pas lajmeve në media se ai është një nga futbollistët me pagën më të lartë te Barcelona. I indinjuar mbrojtësi katalanas publikoi në llogarinë e tij në Tuiter faturën bankare.

Lojtari 34-vjeçar u akuzua se paguhej 28 milionë Euro bruto në një sezon, pavarësisht se Barcelona ka qenë në një krizë financiare për shkak të shpenzimeve të mëdha.

Por Pique publikoi pagesën e gjysmës së vitit, e cila është në total rreth 2.3 milionë Euro.

“Njerëz si ky paguhen nga televizini publik që mbron miqtë e tyre. Këtu është 50% e pagesës sime në faturën e datës 30 Dhjetor. Kini pak respekt për veten”.

Prezantuesi i televizionit Luis Kanut tha në televizionin TV3 se futbollistët me pagesat më të mëdha janë Pike me 28 milionë Euro në vit, Sergio Busquets me 23 milionë Euro dhe Hordi Alba me 20 milionë Euro.

Pique, Alba dhe Busquets pranuan që të ulnin rrogën në nisje të sezonit në mënyrë që të lejonin Barcelonën që të regjistronin blerjet e verës që përfshinin Memfis Depay, Sergio Aguero dhe Eric Garsia.

Borxhet e klubit blaugrana shkojnë në rreth 1.2 miliardë Euro.

