Pique tërhiqet nga futbolli

21:03 03/11/2022

Mbrojtësi largohet në moshën 35-vjeçare

Zherart Pike do të tërhiqet nga futbolli. Lajmin e bëri të ditur vetë futbollisti i Barcelonës në rrjetet sociale. Ndeshja e tij e fundit do të jetë të shtunën. Pike heq dorë kështu edhe nga pjesa e mbetur e kontratës me Barçën që ishte deri në qershor të 2024.

Një karrierë e gjatë e mbrojtësit më së shumti me katalanasit dhe me 35 trofe në total ku përmendet Liga e Kampionëve apo edhe Botërori dhe Europianit me përfaqësuesen e Spanjës.

