Piramida, simboli i ri i Tiranës

10:59 07/12/2021

Qazimllari: Do ruhet identiteti i saj, veshja me gurë natyral nga trojet shqiptare

Piramida e Tiranës është duke u transformuar rrënjësisht dhe fundin e vitit të ardhshëm pritet që të përfundojë puna për rijetësimin e saj. Drejtorja e investimeve publike në Bashkinë e Tiranës, Ilda Qazimllari, në një intervistë për Klan News tha se aktualisht është mbyllur puna më e vështirë, me brendësinë e kontruksionit.

Projekti i realizuar nga arkitekti, Winy Mass, parashikon një piramidë të hapur dhe të aksesueshme nga të gjitha anët, me shumë hyrje-dalje.

Qazimllari tha se edhe pse po bëhet një transformim rrënjësor i saj, ajo nuk do ta humbasë identitetin e saj. Për të qenë e aksesueshme nga publiku, ajo do të ketë shkallë, ndërkohë që faqe do të ruhet me mermerin ekzistuese.

Projekti i rivitalizimit të Piramidës synon të krijojë simbolin e ri për Tiranën. Ajo do të jetë qendra më e madhe e teknologjisë dhe inovacionit në rajon. Parashikohet të ketë bare, por edhe miniparqe përreth saj.

