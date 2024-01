Pirateria, sekuestrohen 200 dekoder

12:17 13/01/2024

Prangosen 3 shtetas, procedohen penalisht 7 dhe 1 në kërkim

3 të arrestuar, 7 persona të procedurat penalisht dhe 1 i person i shpallur në kërkim, është bilanci i operacionit të policisë kundër piraterive televizive.

Sipas policisë, këta shtetas tregtonin në mënyrë të paligjshme aparatura dekoder që transmetojnë kanale televizive vendase dhe të huaja, për të cilët kërkohet pagesë specifike nga platforma të licensuara zyrtare. Në cilësinë e provave, janë sekuestruar 200 aparatura dekoder.

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla pas këtij aksioni shprehet se organizimi i veprimtarive ekonomike të paligjshme, të palicensuara, të cilat shmangin detyrimet fiskale ndaj shtetit dhe vjedhin të drejtat e autorit nga operatorë të tjerë të ligjshëm duhet të vijojë të jetë në fokusin e strukturave të policisë kundër krimit ekonomik në të gjithë territorin.

Krasniqi: Nuk do të reshtim në luftën kundër piraterisë

Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive, Armela Krasniqi ka vlerësuar aksionin më të fundit të zhvilluar në Tiranë në goditjen e piraterisë që çoi në kapjen e disa personave dhe sekuestrimin e 200 dekoderave.

“Falenderime për reagimin e shpejtë, profesional dhe operacionin e suksesshëm të kryer nga Policia e Shtetit, falë të cilit shkelës të ligjit, vjedhës të të drejtave të transmetimit, përfunduan para drejtësisë. AMA ka bashkëpunuar me forcat e rendit duke dhënë kontribut në gjurmimin e shkelësve të ndaluar në këtë operacion. Ne nuk do të reshtim luftën kundër piraterisë dhe e vlerësojmë shumë të çmuar punën e përbashkët me institucionet e tjera ligjzbatuese”.

