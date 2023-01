Pistoletë dhe kanabis në makinë, arrestohet i riu në Shkodër. Si arriti t’ia mbathte shoferi

10:54 10/01/2023

Një 22 vjeçar ka rënë në prangat e policisë sot në Shkodër. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, i riu u kap gjatë kontrollit të automjetit të një personi tjetër i cili arriti t’i shpëtonte policisë duke përfituar nga kushtet e errësirës për t’u larguar nga vendi i ngjarjes.

Në makinë u gjetën sasi kanabisi ndërsa në çantën e pasagjerit një armë zjarri pistoletë. Vijojnë kërkimet për gjetjen e shoferit të makinës.

Njoftimi i policisë:

Shkodër/Finalizohet operacioni policor i koduar “Kontigjenti”. Sekuestrohen armë dhe drogë.

Lëvizte si pasagjer në një automjet, i armatosur me pistoletë, kapet në flagrancë dhe vihet në pranga 22-vjeçari. Shpallet në kërkim drejtuesi i automjetit, pasi shërbimet e Policisë gjetën në këtë automjet, një sasi lënde narkotike kanabis.

Sekuestrohen një armë zjarri pistoletë dhe një sasi lënde narkotike kanabis.Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve të DVP Shkodër, të mbështetura nga inteligjenca informative, për 2 shtetas që lëviznin me automjet, me sende të kundërligjshme me vete, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Kontigjenti”, si rezultat i të cilit u kap dhe u vu në pranga shtetasi B. C., 22 vjeç, si dhe u shpall në kërkim shtetasi T. P., 22 vjeç, të dy banues në Shkodër.

Në lagjen “Liria”, shërbimet e Policisë kanë ndaluar për kontroll, automjetin që drejtohej nga shtetasi T. P. dhe ku ishte pasagjer shtetasi B. C. Shtetasi T. P. ka braktisur automjetin dhe duke përfituar nga kushtet e errësirës, ka mundur t’u shmanget shërbimeve të Policisë. Vijon puna intensive, me qëllim kapjen e tij.

Ndërkaq, gjatë kontrolleve të ushtruara ndaj shtetasit B. C. dhe në automjet, shërbimet e Policisë gjetën në çantën e 22-vjeçarit, një armë zjarri pistoletë, ndërsa në automjet gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis.

Në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan një armë zjarri pistoletë dhe një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime te metejshme, për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”./tvklan.al