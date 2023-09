Pjesëmarrja në Ligën e Kombeve të të Amputuarve, kapiteni: Futbolli, terapia që nxjerr njeriun jashtë mureve të izolimit

23:39 25/09/2023

Kombëtarja shqiptare e të Amputuarve po përgatitet me seriozitet maksimal për pjesëmarrjen në Ligën e Kombeve. Skuadra më e veçantë kuqezi ka zhvilluar një ndeshje përgatitore në fushën e Shtëpisë së Futbollit, ku morën pjesë të gjithë lojtarët, teksa FSHF ka dhënë mbështetjen maksimale, që skuadrës t’i krijohen të gjitha kushtet për t’u përgatitur sa më mirë për këtë pjesëmarrje historike.

Kapiteni i Kombëtares, Julian Çela, njëkohësisht edhe themeluesi i kësaj skuadre, është shfaqur i emocionuar për të gjithë këtë rrugëtim, teksa e cilëson futbollin si një terapi të mirë dhe një mundësi unike për të përfaqësuar Shqipërinë dhe ngjyrat kuqezi në kompeticione ndërkombëtare për të amputuar.



Kombëtarja shqiptare garon në Divizionin D të Ligës së Kombeve të Futbollit për Amputuar së bashku me Kosovën, Azerbajxhanin, Holandën dhe Skocinë, kurse ndeshjet do të luhen në Skoci. Ambicia e Kombëtares shqiptare nuk është vetëm pjesëmarrja në këtë kompeticion, por synohet për të arritur në vendin e dytë në Divizionin D, që do t’i siguronte ekipit kuqezi kualifikimin për në finalet e Europianit të viti të ardhshëm.

Klan News