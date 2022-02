Plagosen me armë zjarri 2 persona në Lezhë, arrestohet një prej autorëve

08:17 22/02/2022

Shpallet në kërkim një tjetër

Një konflikt mes disa personave në Kurbin ka përfunduar me 2 të plagosur me armë zjarri. Ngjarja e rëndë është shënuar mbrëmjen e kaluar pas mesnatës në Fushë-Mamurras. Të plagosur kanë mbetur Gentian Diva dhe Alban Skonja.

Policia e Kurbinit, me të shkuar në vendngjarje, prangosi Andi Divën dhe shpallën në kërkim Kastriot Lleshaj. Lleshaj dhe Diva kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit tip “Honday”. Ende nuk bëhen me dije rrethanat e konfliktit.

Njoftimi i policisë

Policia e Kurbinit falë veprimeve profesionale dhe të shpejta identifikon autorët e konfliktit me armë të ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në Mamurras ku mbeten të plagosur dy shtetas.

Si rezultat i reagimit në kohë i Policisë, vihet në pranga njëri prej tyre, shpallet në kërkim autori tjetër. Sekuestrohet një armë zjarri pushkë me 20 fishekë në banesën e shtetasit Andi Diva.

Rreth orës 01:45, në Mamurras pas një konflikti shtetasit Andi Diva, dhe Kastriot Leshaj, kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit tip “Honday” duke plagosur shtetasit: Alban Skonja, 39 vjeç, banues në Durrës, Gentian Diva, 40 vjeç, banues në Fushë-Mamurras, të cilët janë transportuar në spitalin e Traumës Tiranë dhe ndodhën nën kujdesin mjekësor.

Shërbimet e Policisë menjëherë kanë shkuar në vendngjarje dhe falë veprimeve të shpejta hetimore kanë berë identifikimin e autorëve dhe arrestimin e njërit prej tyre.

Specialistët e Hetimit të Krimit, benë arrestimin në flagrancë te shtetasit: Andi Diva, 19 vjeç, banues në Mamurras, si dhe u bë shpallja në kërkim dhe vijojnë kontrollet për kapjen e shtetasit Lleshaj, 50 vjeç, banues në Mamurras.

Gjatë kontrollit të banesës të ushtruar në banesën e autorit të arrestuar shtetasit Diva, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pushkë, me krehër dhe 20 fishekë.

Grupi hetimor punon për sqarimin e plotë të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes./tvklan.al