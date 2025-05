Një aksident ka ndodhur ditën e sotme në aksin rrugor “Elbasan-Peqin”, ku një makinë është përplasur me automjetin ku ndodheshin tre oficerë policie.

Sipas asaj që bën të ditur policia tre të dmëtuarit janë jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor vijon veprimet për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.

“Në aksin rrugor “Elbasan-Peqin”, automjeti me drejtues shtetasin A. S., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin B. M.(oficer policie). Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar shtetasi B. M., dhe 2 pasagjerë që udhëtonin me të (tre të dëmtuarit oficerë policie), dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor vijon veprimet për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit”, njofton policia./tvklan.al