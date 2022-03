Plagoset çifti skocez në Mallakastër, mjeti i tyre doli nga rruga

21:24 31/03/2022

Një mjet tio Rulot me targa të huaja ka dalë nga rruga në afërsi të fshatit Poçem në Mallakastër, dhe si pasojë burë e grua kanë përfunduar në spitalin e Fierit. Mësohet se kanë mbetur të plagosur 34-vjeçari me iniciale D. M dhe 26-vjeçarja me iniciale G.T.

Ngjarja ka ndodhur në aksin Levan-Tepelenë, kur një rulotë me targa të huaja E913JOW ka dalë nga rruga e si pasojë janë plagosur dy shtetasit, mendohet se janë skocezë.

Gazetarja e Klan News, Anila Sefa raporton se çifti ka pritur që të mbërrijnë ne vendin e ngjarjes uniformat blu duke refuzuar ndihmën mjekësore në spitalin e Fierit, por më pas janë shoqëruar. Paraprakisht dyshohet se shkak i daljes nga rruga ka qenë lagështia në rrugë për shkak të reshjeve orët e fundit, era e fortë por edhe mungesa e ndriçimit.

Menjëherë në vendin e ngjarjes ka mbërritur policia dhe ambulanca, ndërsa burrë e grua janë shoqëruar në spital, ku paraqiten në gjendje të mirë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po kryhen veprimet për të zbuluar edhe shkakun e daljes nga rruga të rulotës.

Njoftimi i Policisë:

Sot rreth orës 20:00, në Poçem, Mallakastër, shtetasi D. M., 34 vjeç, banues në Skoci, duke drejtuar automjetin tip rulot, ka dalë nga rruga dhe për pasojë është dëmtuar shtetasi D. M dhe pasagjerja, shtetasja G. T., 26 vjeçe, banuese në Skoci, të cilët ndodhen në spitalin e Fierit nën kujdesin e mjekëve, për momentin jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të daljes nga rruga./tvklan.al