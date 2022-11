Plagoset me armë ish-kryeministri i Pakistanit, u qëllua gjatë një proteste

Shpërndaje







13:12 03/11/2022

Ish-kryeministri i Pakistanit, Imran Khan, është qëlluar gjatë një marshimi proteste në qytetin lindor të Lahore dhe si pasojë ka ngelur i plagosur.

Anëtarët e partisë së tij PTI thanë se katër persona të tjerë u plagosën, por askush nuk ka humbur jetën.

Nuk ishte e qartë nëse ai ishte goditur apo jo në këmbë, por një ndihmës i tij ka thënë se nuk është në rrezik për jetën.

Khan, 70 vjeç, po drejtonte marshimin në kryeqytetin Islamabad për të kërkuar zgjedhje të parakohshme.

Një ndihmës i lartë i tha agjencisë së lajmeve AFP: Kjo ishte një përpjekje për ta vrarë atë. /tvklan.al

Firings at #ImranKhan's #LongMarch. Faisal Javed, Ahmad Chattha injured.

Imran Khan hit by bullet(s). Taken to hospital.

YA ALLAH… 🤲🤲#حقیقی_آزادی_لانگ_مارچ pic.twitter.com/VH99Gffy8H — Mr Blinky (@SuhailMuhmmd) November 3, 2022

Firings at #ImranKhan's #LongMarch. Faisal Javed, Ahmad Chattha injured.

Imran Khan hit by bullet(s). Taken to hospital.

YA ALLAH… 🤲🤲#حقیقی_آزادی_لانگ_مارچ pic.twitter.com/VH99Gffy8H — Mr Blinky (@SuhailMuhmmd) November 3, 2022

Firings at #ImranKhan's #LongMarch. Faisal Javed, Ahmad Chattha injured.

Imran Khan hit by bullet(s). Taken to hospital.

YA ALLAH… 🤲🤲#حقیقی_آزادی_لانگ_مارچ pic.twitter.com/VH99Gffy8H — Mr Blinky (@SuhailMuhmmd) November 3, 2022

ہمارا لیڈر بہت حمت والا ہے..

اللہ عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے#عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن_ہےpic.twitter.com/6faRKaaWQG — PTI Islamabad (@PTIOfficialISB) November 3, 2022