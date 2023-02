Plagoset me thikë i riu në Shijak

17:19 17/02/2023

Një 23-vjeçar ka mbetur i plagosur me thikë pasditen e kësaj të premteje në Shijak. Klan News raporton se i plagosuri është transportuar menjëherë me autoambulancë drejt spitalit të Durrësit. Paraprakisht nga burime në spital thuhet se ai është jashtë rrezikut për jetën. I riu është goditur me thikë nga pas në pjesën e shpatullës nga një 20-vjeçar, i cili aktualisht është në kërkim nga policia.

“Rreth orës 17:00, në lagjen”Popullore”, Shijak, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta, midis shtetasit B. K., 23 vjeç dhe shtetasit R. M., 20 vjeç, dyshohet se shtetasi R. M, ka plagosur me mjet prerës (thikë), 23-vjeçarin, i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Menjëherë, shërbimet e Policisë kanë mbërritur në vendngjarje dhe po bëjnë krehjen e zonës për kapjen e autorit”, tha policia në një njoftim për mediat./tvklan.al