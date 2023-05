Plagoset polici i burgjeve në Tiranë, dyshimet e para

18:46 15/05/2023

Një oficer policie mbeti i plagosur pasditen e kësaj të hëne në zonën e QSUT, në Tiranë. Paraprakisht, gazetari i Klan News Besar Bajraktaraj thotë se bëhet fjalë për një oficer të policisë së burgjeve, i cili dyshohet të jetë vetëplagosur në parkingun e Pediatrisë.

Ai është identifikuar si Shkëlqim Haxhimali dhe është dërguar në spital për ndihmë mjekësore. Në vendin e ngjarjes ndodhen forcat e policisë, ashtu sikurse edhe drejtuesi i policisë së Tiranës Tonin Vocaj. Si shkaqe dhe rrethanat e kësaj plagosjeje mbeten të paqarta.

“Rreth orës 18:10, te spitali “Nënë Tereza”, te parkimi i urgjencës së pediatrisë, shtetasi Sh. H., 47 vjeç, (punonjës Policie në sistemin e burgjeve) dyshohet se është vetëplagosur me armën e shërbimit që mbante me vete. 47-vjeçari ndodhet në Spitalin e Traumës ku po merr ndihmën mjekësore. Grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes”, tha Policia e Tiranës në një informacion paraprak për mediat./tvklan.al