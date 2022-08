Plagosi komshiun, burg për Albert Ostrenin

Shpërndaje







15:35 28/08/2022

Në qeli mbeti edhe miku që e ndihmoi të fshihej

Albert Ostreni, 49-vjeçari që plagosi me armë zjarri komshiun e tij Renaldo Mejdani, disa ditë më parë do të qëndroj në burg deri në përfundim të hetimeve, ndërkohë do përgjigjet para drejtësisë edhe për lëndën narkotike të gjetur në banesën e tij.

Në burg me vendim të Gjykatës do të qëndrojë edhe miku i tij, Fatmir Gega, i cili dyshohet se ka përkrahur atë duke e strehuar në banesë pas ngjarjes.

Në gjykatë Gega ka thënë se nuk kishte dijeni për çfarë po ndodhte. Ai ka rrëfyer se Albert Ostreni I kishte kërkuar të bënte dush dhe pasi e kishte futur në banesë, ishte larguar për në punë.

Nga ana tjetër 49-vjeçari autor i ngjarjes, i tha hetuesve se nuk ka pasur qëllim të plagoste 23-vjeçarin, por është mbrojtur pasi ky I fundit e ka qëlluar me grushte.

Plagosja u regjistrua në 23 gusht në lagjet e rrugës “Tasim Shehu” në Tiranë për motive banale ende të panjohura.

Tv Klan