Plagosi policin, arrestohet pas 24 orësh arrati autori

21:58 21/09/2023

Klered Bozhanaj u kap duke shkuar në banesën e tij, 42-vjeçari nuk pranoi të flasë për plagosjen

Pas rreth 24-orësh, Policia ka vënë në pranga Klered Bozhanajn, autorin që plagosi me armë zjarri punonjësin e Policisë Edlir Alleshi në rrugën ‘Hysen Xhura’ në Tiranë.

Gjatë kërkimeve intensive të zhvilluara për kapjen e 42-vjeçarit Klered Bozhanaj, strukturat e Policisë e kanë lokalizuar dhe me pas ndaluar autorin e dyshuar në momentit kur ai ka shkuar në banesën e tij. Fillimisht ka pasur rezistencë dhe ka debatuar me punonjësit e policisë që kanë mbajtur nën vëzhgim banesën, por më pas është arrestuar.

Blutë njoftojnë se në cilësinë e provës materiale është sekuestruar arma e zjarrit tip pistoletë e përdorur gjatë krimit. Pas vënies në pranga të 42-vjeçarit nga angazhimi I 600 forcave të policise, ka reaguar edhe ministri i Brendshem, Taulant Balla.

“Përgëzoj Policinë e Shtetit për arrestimin e autorit të plagosjes së efektivit të shqiponjave mbrëmjen e djeshme në Tiranë. Është momenti të kujtoj se kush nuk i bindet urdhërit/thirrjes së ligjshme të policit, ose më rëndë akoma e kundërshton me forcë, guxon ta fyejë, ta agresojë, ta kanosë, ta godasë apo larg qoftë t’i rrezikojë jetën në ushtrim të detyrës apo për shkak të detyrës, duhet ta ketë të qartë që toleranca do të jetë ZERO. Do bëj gjithçka që një politikë e re penale të zërë vend në këtë drejtim, duke kërkuar mbështetjen e sistemit të drejtësisë.”

Perveç pistoletës 42 vjeçarit iu gjet me vete edhe kanabis, për të cilin ai ka thënë se e ka për përdorim vetjak. Bozhanaj mësohet se ka heshtur kur është pyetur për plagosjen e policit. Dëshmia do t’i merret gjatë të premtes, për shkak të gjendjes së tij të rënduar psikologjike.

Klan News