Pamje nga vendngjarja

Tentuan të vrisnin 22-vjeçarin për motive gjakmarrje dhe plagosën hallën e tij, arrestohen porositësi dhe ekzekutori

Shpërndaje







11:48 01/07/2023

Mariglen Matjani 28 vjeç dhe Leart Hasalla 30 vjeç janë vënë në pranga pasi kanë tentuar të vrasin për motive gjakmarrje një 22-vjeçar në fshatin Ballagat të Lushnjes.

Nga të shtënat mbeti e plagosur halla e 22-vjeçarit, Bajame Senaj 60 vjeçe pasi ndodhej në të njëjtin makinë me nipin e saj në momentin e të shtënave.

Nga tërësia e veprimeve hetimore të kryera, Policia njofton se Leart Hasalla ka paguar Mariglen Matjanin, për të vrarë për motive gjakmarrjeje, 22-vjeçarin M. H, 22 vjeç (babai i të riut M. H. akuzohet për vrasjen e vëllait të Leart Hasalla).

Për të përmbushur porosinë e marrë, shtetasi Mariglen Matjani ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit me të cilin qarkullonin shtetasi M. H. dhe halla e tij, 60 vjeçe Bajame Senaj. Kjo e fundit ka mbetur e dëmtuar në këmbë si pasojë e të shtënave.

Plagosja e gruas dyshohet se vjen si pasojë e një sherri të nisur 2 vite më parë, mes dy fiseve Hasalla. E plagosura është motra e Kastriot Hasallës ( Lexo më shumë ), i cili akuzohet për vrasjen e kushëririt të tij Romeo Hasalla më 29 Korrik të 2021-shit ( Lexo më shumë ).

“Bëhet fjalë për një sherr të fiseve Hasalla të nisur 2 vite me parë, për një tokë bujqësore prej 2 hektarësh. Gjykata e Lushnjes dha dënimin me 35 vjet burg për Kastriotin”, tha gazetarja ( Lexo më shumë ).

Gazetarja Sefa siguroi edhe videon nga vendi ku u plagos Bajame Senej në Lushnje. Siç raportoi Sefa, kjo rrugë ndodhet pranë Kodrës së Pishave, aty ku njëri nga automjetet ka hasur në breshëri plumbash, e për pasojë një nga plumbat preku 60-vjeçaren në këmbë.

Vetë vëllai i të plagosurës Afrim Hasalla, në një prononcim për gazetaren tregoi gjithë dinamikën e ngjarjes.

Ai tha se motra, Bajame Senej, ishte në automjet me të birin. Ndësa vetë ai udhëtonte me një tjetër mjet, bashkë me avokatin. Palët ktheheshin nga gjyqi, kur iu bë pritë. Vetë Afrim Hasalla akuzoi se pas atentatit është familja e Shaip Hasallës, babai Romeo Hasalla, të vrarë nga Kastriot Hasalla 2 vjet më parë. Afrim Hasalla tregoi më tej se pasi dëgjuan të shtënat, zbritën nga automjeti dhe panë që 60-vjeçarja ishte plagosur në këmbë.

Kush është Kastriot Hasalla?

Kastriot Hasalla akuzohet për vrasjen e kushëririt të tij Romeo Hasalla, 30 vjeç, më 29 Korrik të 2021-shit. Ai u vetëdorëzua në polici dy ditë pas ngjarjes ku u plagosën edhe babai i Romeos, Shaipi dhe dy vëllezërit e tij, Laerti dhe Emiljano.

Në lidhje me këtë ngjarje u arrestuan fillimisht edhe vëllai e djali i Kastriotit, Afrimi dhe Marjo Hasalla.

Kur u vetëdorëzua, pranoi se ka qëlluar ndaj kushëririt të tij, Romeos. Por ai tha për Klan News asokohe, pak para se të shkonte në polici, se ngjarjen e ka kryer ai dhe kërkoi të liroheshin vëllai dhe djali pasi nuk kanë përgjegjësi.

Shkak për sherrin që përfundoi në tragjedi mes familjeve ka qenë një pronë me ullinj.

(Video e vitit 2021-Intervista e Kastriot Hasallës për ngjarjen e 29 Korrikut)

Njoftimi i Policisë:

Finalizohet si rezultat i një hetimi intensiv tremujor, të kryer me metoda speciale, operacioni policor i koduar “Pasoja e padëshiruar”.

Vihen në pranga porositësi dhe ekzekutori i tentativës për të vrarë me armë zjarri, për motive gjakmarrjeje, një 22-vjeçar.

Nga të shtënat mbeti e plagosur halla e 22-vjeçarit, pasi ndodhej në të njejtin automjet me këtë shtetas, në momentin e të shtënave.

Specialistët e Komisariatit të Policisë Lushnjë, në bashkëpunim me ata të Seksionit për Hetimin e Krimeve të Rënda të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, si rezultat i një pune hetimore intensive tremujore, të kryer me metoda proaktive, në bashkëpunim me Prokurorinë e Fierit, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Pasoja e padëshiruar”.

Si rezultat i provave të siguruara në kuadër të këtij operacioni, u bë e mundur zbardhja e plotë e një tentative për vrasje, e ndodhur më datë 30.03.2023, në fshatin Ballagat, si dhe kapja dhe vënia në pranga e shtetasve M. M., 28 vjeç dhe L. H., 30 vjeç, të dy banues në Ballagat, Lushnjë.

Nga tërësia e veprimeve hetimore të kryera, rezultoi se shtetasi L. H. ka paguar shtetasin M. M., për të vrarë për motive gjakmarrjeje, shtetasin M. H, 22 vjeç (babai i shtetasit M. H. akuzohet për vrasjen e vëllait të shtetasit L. H.) Për të përmbushur porosinë e marrë, shtetasi M. M. ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit me të cilin qarkullonin shtetasi M. H. dhe halla e tij, shtetasja B. S., 60 vjeçe. Nga të shtënat ka mbetur e dëmtuar në këmbë, 60-vjeçarja.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme.

Finalizohet si rezultat i një hetimi intensiv tremujor, të kryer me metoda speciale, operacioni policor i koduar “Pasoja e padëshiruar”.

Vihen në pranga porositësi dhe ekzekutori i tentativës për të vrarë me armë zjarri, për motive gjakmarrjeje, një 22-vjeçar.

Nga të shtënat mbeti e plagosur halla e 22-vjeçarit, pasi ndodhej në të njejtin automjet me këtë shtetas, në momentin e të shtënave.

Specialistët e Komisariatit të Policisë Lushnjë, në bashkëpunim me ata të Seksionit për Hetimin e Krimeve të Rënda të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, si rezultat i një pune hetimore intensive tremujore, të kryer me metoda proaktive, në bashkëpunim me Prokurorinë e Fierit, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Pasoja e padëshiruar”.

Si rezultat i provave të siguruara në kuadër të këtij operacioni, u bë e mundur zbardhja e plotë e një tentative për vrasje, e ndodhur më datë 30.03.2023, në fshatin Ballagat, si dhe kapja dhe vënia në pranga e shtetasve M. M., 28 vjeç dhe L. H., 30 vjeç, të dy banues në Ballagat, Lushnjë.

Nga tërësia e veprimeve hetimore të kryera, rezultoi se shtetasi L. H. ka paguar shtetasin M. M., për të vrarë për motive gjakmarrjeje, shtetasin M. H, 22 vjeç (babai i shtetasit M. H. akuzohet për vrasjen e vëllait të shtetasit L. H.) Për të përmbushur porosinë e marrë, shtetasi M. M. ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit me të cilin qarkullonin shtetasi M. H. dhe halla e tij, shtetasja B. S., 60 vjeçe. Nga të shtënat ka mbetur e dëmtuar në këmbë, 60-vjeçarja.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme./tvklan.al