Plagosje me armë në Shijak

23:29 01/06/2023

38-vjeçari me iniciale E.H. ka plagosur me armë zjarri pistoletë 50-vjeçarin me iniciale A. Ç., i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e sotme, rreth orës 22:10 në Shijak në lagjen “Popullore”.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe janë vënë në ndjekje të 38-vjeçarit, me qëllim kapjen e tij.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes./tvklan.al