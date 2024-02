Foto ilustruese

Plagosje me thikë në ambientet e një lokali në Tiranë

13:00 12/02/2024

Një plagosje me thikë ka ndodhur në ambientet e një lokali në zonën e Komunës së Parisit në kryeqytet, raporton gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj.

Sipas asaj që thuhet në njoftimin e policisë 30-vjeçari me iniciale F. B. ka plagosur me thikë 32-vjeçarin me inicialet M. I., i cili ka pësuar dëmtime dhe ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.

Shërbimet e Policisë po vijojnë krehjen e zonës për kapjen e autorit të dyshuar dhe grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes./tvklan.al