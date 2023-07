“Plaku i gjunjëzuar na shihte si Zot për kutinë e ushqimeve”, triumfi që përloti Ilirjana Bashën

Shpërndaje







19:15 08/07/2023

Veç sfidave, jeta sjell triumfet e saj. Secila prej të ftuarave në “Rudina” në Tv Klan po ndan një triumf personal të jetës së saj. Me sy të përlotur, Ilirjana Basha kthehet në periudhën e Luftës së Kosovës nga ku ka të fiksuar një moment domethënës.

Ilirjana Basha:Një moment që unë jam ndierë shumë mirë, triumfuese ka qenë gjatë pushtimit të ushtrisë serbe në Kosovë, në Drenicë sidomos, në zonën e Drenicës nuk lejonin të futeshin konvojat e Kombeve të Bashkuara, as ushqimet, as njerëzit të kalonin. Kishte shumë postblloqe të ushtrisë serbe dhe kemi ndenjur gati 3 ditë me konvojat e Kombeve të Bashkuara me ushqime te hyrja e zonës së Drenicës dhe më në fund na lejuan të kalonim.

Kutitë e para me ushqime që kisha në dorë se unë punoja në atë kohë si vullnetare… kisha në dorë dy kuti dhe nuk e harroj kurrë në jetë, një plak shumë i vjetër i cili ishte ulur në dy gjunjët para konvojave, ne ishim kurrkushi po themi dhe na shihte si të shihte Zotin për një kuti ushqime. Është një nga ato momentet që e sheh mirënjohjen, përulësinë e njeriut për një copë bukë./tvklan.al