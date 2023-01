Plan për atentat ndaj 4 deputetëve të LDK

12:20 19/01/2023

Abdixhiku: Është çështje e organeve të drejtësisë

Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, Armend Zemaj, Avdullah Hoti e Arben Gashi kanë hyrë në objektin e Kuvendit të Kosovës për të marrë pjesë në seancë ndonëse u ka pasur një plan të strukturuar për atentat ndaj tyre.

Vetë kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, e ka konfirmuar tentimin për atentat, ndërsa ka thënë se Policia e Kosovës e ka ofruar sigurinë e nevojshme.

“Janë çështje të organve të drejtësisë. Ne po presim aq sa prisni dhe ju“, u shpreh Abdixhiku.

Deputeti Armend Zemaj, ka pohuar ato që ka thënë Abdixhiku dhe duke mos përmendur se kush janë kundërshtarët politik.

“Gjithçka është në dorën e organeve të rendit të Republikës së Kosovës“, deklaroi ai.

Policia e Kosovës njoftoi të mërkurën në mbrëmje se ka pranuar raportime nga zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës për ekzistimin e planeve për atentat ndaj zyrtarëve të lartë të kësaj partie.

“Policia e Kosovës, në këtë rast drejtoria kompetente, ka ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme policore lidhur me rastin/kanosjen në fjalë. Të gjitha veprimet e mëtejme policore do të ndërmerren në bashkëpunim dhe bashkërendim me organet e drejtësisë”, thuhet në njoftimin e policisë.

Zyrtarë të Lidhjes Demokratike thanë se sipas informatave të marra nga një shërbimi i huaj zbulimi kërcënimi ishte drejtuar ndaj kryetarit të kësaj partie Lumir Abdixhiku dhe tre deputetëve të saj.

