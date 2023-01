Plane për t’u futur në politikë?! Altin Basha: Teatrin e kam pasur destinacion të jetës…

16:00 14/01/2023

Prej pak kohësh drejtor i Teatrit Kombëtar, Altin Basha ishte i ftuar në një intervistë për emisionin “Jo vetëm modë” në Tv Klan ku ka zbuluar për planet e tij të ardhshme.

I pyetur nga Orinda Huta nëse e shikon veten në Politik, regjisori është përgjigjur se për të teatri ka qenë destinacioni i jetës, por me kënaqësi do të jepte kontributin e tij në fushën artistike.

Orinda Huta: Pjesë të politikës e ke menduar ndonjëherë veten?

Altin Basha: Teatrin e kam pasur destinacion të jetës. Gjithmonë nuk kam dyshuar, nuk kam pasur zgjedhje të dytë në jetë për të bërë. Jam i lidhur me të. Sigurisht dora-dorës ti ke një lidhje me politikën…

Orinda Huta: Është një tjetër kontribut që mund të jepet në një lloj forme.

Altin Basha: Nëse do ishte në çështjet e kulturës me kënaqësi në çdo rast, eksperiencën që kam dhe përvojat që kam krijuar do doja sigurisht të ndihmoja në zhvillime teatrore. Ka një ndryshim mes asaj që kam bërë më parë, pra para se të bëhesha drejtor, që kur je pa përgjegjësi t’i mund të propozosh gjëra dhe të bësh presionin e duhur që idetë e tua të dëgjohen, por kur të jepet mundësia ti bësh,duhet të dëshmosh që je në gjendje t’i bësh./tvklan.al