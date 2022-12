Plani franko-gjerman për Kosovën e Serbinë, Enver Hoxhaj: Është kornizë për marrëveshje të mundshme

23:47 12/12/2022

Deputeti i PDK dhe ish-ministër i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, thotë se propozimi franko-gjerman për Kosovën dhe Serbinë është një kornizë për marrëveshje të mundshme finale mes dy shteteve.

Hoxhaj shprehet se ky plan është një mundësi e mirë që Kosova të hyjë në këtë proces.

Blendi Fevziu: Duker sikur Kosovës është përpara një vendimi, për të pranuar planin franko-gjerman. Serbia e ka pasur ambigue, por në fund duket se dhe ajo është e detyruar. Ky plan franko-gjerman është apo nuk është në favorin tonë?

Enver Hoxhaj: Plani franko-gjerman nuk është marrëveshje e cila do duhej të nënshkruhej. Perceptimi publik është që kjo do duhej të ishte një lloj diktati që do duhej të nënshkruhej dhe të pranohej në formën siç është prezantuar në media. Plani franko-gjerman është vetëm një kornizë e cila i ka parametrat, qëllimet, i ka parimet se çfarë mund të dakordësohen palët nga perspektiva euro-atlantike, ndërsa i takon Kosovës që të insistojë për njohje të ndërsjelltë, që të insistojë për anëtarësim të Kosovës në OKB.

Blendi Fevziu: Praktikisht, me aq sa pashë unë planin, është njohje de facto e Kosovës, jo de jure, por de facto është njohje e Kosovës nga Serbia.

Enver Hoxhaj: Po çfarë thuhet aty, thuhet që Kosova dhe Serbia kanë të drejta të barabarta në rrafshin ndërkombëtar, që të dy shtetet do duhet ta respektojnë integritetin territorial, reciprok të të dy shteteve, që kufijtë janë të pacënueshëm, që duhet të respektohen simbolet shtetërore. Në pikëpamjen time është një bazë e mirë për të hyrë në proces.

Blendi Fevziu: Pra, ju e quani hyrje në proces që duhet të vazhdojë të negociohet, jo për t’u pranuar ashtu siç është.

Enver Hoxhaj: Unë mendoj që kjo është vetëm një kornizë se si amerikanët dhe evropianët i shohin parametrat bazikë të një marrëveshje të mundshme dhe natyrisht që i takon z.Kurtit dhe të insistojë që njohja të vendoset si kërkesë e Kosovës në këtë plan, që anëtarësimi në OKB të jetë kërkesë e Kosovës dhe do të shohim se cilat janë kërkesat serbe. /tvklan.al