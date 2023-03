Plani i Arsenal në Merkato

23:55 01/03/2023

Trajneri Arteta synon që të bëjë katër përforcime të reja, Declan Rice objektivi numër 1

Mikel Arteta po planifikon që të bëjë katër blerje të reja në verë, me Arsenalin që pritet të rikthehet në Ligën e Kampioneve. “Topçinjtë” pritet të ritkehehen në kompeticonin më prestigjioz të kontinetit për herë të parë në shtatë vitet e fundit, ndërsa kryesojnë Premier Ligën me 16 pikë më shumë se sa Njukestëlli i vendit të pestë.

Objektivi kryesor i Arsenalit është mesfushroi i Uest Hem, Deklim Rajs, i cili ka një vlerë prej 90 mln Eurosh, raporton tabloidi britanik “The Times”. Anglezi është një ndër objektivat e Cvelsit, por “topçinjtë” janë një hap përpara, nisur nga fakti se blutë vështirë të kualifikohen në Ligën e Kampioneve.

Me blerjen e tij, Arsenali do të thyejë rekordin për shpenzime në merkato, i vendosur në 2019, me blerjen e Nikolas Pepe për 82 mln Euro. Një tjetër objektiv është mesfushori i Çelsit Moises Kaicedo. Arsenali ofroi për 80 mln Euro, por Braiton nuk e shtiti.

Arteta është në kërkim edhe të një mbrojtësi të majtë dhe një sulmuesi krahu, e për të gjetur kapitalin e nevojshëm pritet që të bëjë edhe shitje.

Klan News