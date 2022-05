Plani kombëtar i pastrimit

17:20 24/05/2022

Rama: Këtë vit plazhet do jenë më të pastra

Për të pastruar zonat bregdetare nga mbetjet është angazhuar dhe ushtria përveç pushtetit lokal.

1 Qershori është caktuar si data e përfundimit të planit të pastrimit kombëtar dhe vetë kryeministri u shfaq në zonën e Gjirit të Lalzit në krah me disa ministra e deputetë optimistë se sezoni turistik i këtij viti jo vetëm do të presë më shumë turistë, por do e gjejë Shqipërinë më të pastër.

Por kryeministri mendon se kërkohet dhe ndërgjegjësimi qytetar që mos të vazhdojë hedhja e plehrave ku të munden.

Mandatin e tretë, socialistët e kanë shpallur si mandatin e pastrimit të mjedisit, ndaj aksionet dhe planet e pastrimit do të vazhdojnë sipas tyre edhe përtej sezonit turistik.

