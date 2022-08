Plazhet e Vlorës “pushtohen” nga të huajt

21:20 21/08/2022

Plazhet e Vlorës, nga Zvërneci deri në Orikum ‘pushtohen’ nga të huajit. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video me mbresat e tyre.

“Unë jam nga Holanda. Edhe vitin e shkuar ishim këtu në Vlorë. Na pëlqen shumë këtu”.

“Është dita e dytë që jemi këtu. Deti dhe plazhi është shumë i pastër. Shumë bukur, më pëlqen”.

“Shumë vend i bukur. Cilësia dhe çmimi të shkëlqyera”.

“Ne me të vërtet jemi gjendur shumë mirë këtu. Çmimet janë fantastike, në krahasim edhe me vendin tonë. Me të vërtetë shumë bukur”.

“Jemi gjendur shumë mirë, për mua personalisht është hera e parë që vij në Shqipëri. Unë jam nga Bari. Erdhëm t’i bëjmë pushimet këtu sepse shumë persona na kishin folur mirë për Shqipërinë”.

Turistët nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut prej vitesh janë përqendruar në zonën e Durrësit dhe Shëngjinit, por këtë vit një pjesë e madhe e tyre janë spostuar drejt plazheve të jugut.

Pushuesit thonë se çmimet janë të përballueshme. Operatorët turistikë në Vlorë thonë se gjithë sezoni veror, por sidomos Gushti ka patur fluks turistësh të huaj.

Specifika e Vlorës është se veç plazheve me rërë ofron edhe plazhet magjepsëse joniane.

Klan News