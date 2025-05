Kryeministri kroat Andrej Plenković u ka propozuar liderëve evropiane që çështja e pranimit të shteteve ballkanike në BE dhe e ardhmja e këtij rajoni të jenë pjese e axhendës së Këshillit Evropian në muajin Qershor.

Kryeministri kroat thekson se vonesat në integrimin evropian i hapin derën për fuqitë e tjera globale që të zgjerojnë ndikimin e tyre në rajon.

“Zgjerimi i Bashkimit Evropian duhet të jetë një përparësi strategjike, veçanërisht në lidhje me shtetet pjesë e Ballkanit Perëndimor. Sa më i ngadaltë të jetë ky proçes, aq më e madhe do të ishte pesha e lojtarëve të tjerë globalë aty, qoftë Rusia, Kina apo vende të tjera. Kjo është arsyeja pse ne mbështesim një proçes të strukturuar dhe dinamik zgjerimi të BE-së. Çështja e pranimit të këtyre shteteve në BE dhe e ardhmja e Ballkanit Perëndimor të jenë në axhendën e takimit të Këshillit Evropian në muajin Qershor”, tha Andrej Plenkovic.

Plenković shprehu shqetësim të veçantë në lidhje me retorikën dhe veprimet përçarëse që vijnë nga Republika Serbe e Bosnjë Hercegovinës, e udhëhequr nga Milorad Dodik.

Klan News