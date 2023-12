Plot emocion! Arti i mbrëmjes finalizohet me interpretimin e Timo Fllokos me vajzën e tij

23:22 01/12/2023

Poezitë e Timo Fllokos dhe gjithë organizimi i eventit ‘Yje në Butrint” e kthyen mbrëmjen e 8 Korrikut në të paharrueshme. Kjo e fundit po transmetohet sonte në Tv Klan. Mbrëmja u çel me një dedikim për gruan e jetës, Vera Grabocka. Në skenë u ngjit dhe vajza e vetme e Timos dhe Verës, Linda. Kjo e fundit interpretoi bashkë me të atin poezin “Zogjtë” e ndërsa Vera me siguri i ka ndjekur plot emocion nga pulti i regjisë.

“Kam diçka të veçantë që në fakt e ruajta enkas për në fund. Këtë poezi do ta interpretojë së bashku me mua, vajza ime, Linda”, u shpreh aktori.

Për herë të parë ishin të tre në një performancë si më e suksesshmja ndonjëherë e njëkohësisht plot jetë e dashuri. Pas interpretimit të poezisë me të atin, i gjithë arti e magjia e mbrëmjes u finalizua me një përqafim të ndjerë.

Kësaj mbrëmjeje spektakolare iu bashkua dhe sopranoja e përmasave botërore Nino Matchaize dhe zëri i pakrahasueshëm i tenorit Saimir Pirgu. Interpretimi i pazakontë i dirigjentit të Orkestrës së Teatrit të Operës dhe Baletit, Jacobo Sipari di Pescasceroli, ishte një shfaqje më vete./tvklan.al