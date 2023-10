Plotësimi i SPAK, paraqiten 3 kandidatët e parë

Shpërndaje







14:52 12/10/2023

Në garë Ols Dado, Albert Kuliçi dhe Kreshnik Ajazi

3 prokurorë kanë shprehur interes për të zënë një vend në Prokurorinë e Posaçme (SPAK).

Me hapjen e garës nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për të plotësuar me 20 prokurorë Strukturën e Posaçme, këtë të enjte dorëzuan kandidaturën e tyre prokurori Ols Dado, Albert Kuliçi dhe Kreshnik Ajazi.

Afati për të shprehur interes pranë KLP-së, për një vend në SPAK, është deri në datën 16 Tetor dhe më pas kandidaturat do të kalojnë në filtrin e anëtarëve të Këshillit për tu përzgjedhur me pas me pikëzim.

Tv Klan