Një foto e hedhur së fundmi nga Shtëpia e Bardhë, por dhe vetë Donald Trump në rrjete sociale ka “ndezur” komentuesit e shumtë për t’u shprehur kundër Presidentit të Shteteve të Bashkuara, falë Inteligjencës Artificiale.

Ndërsa Trump është shprehur më herët me humor se do dëshironte të bëhej Papa i ardhshëm, duket se atij i është plotësuar dëshira, duke u krijuar një imazh i tij i veshur si Papa Françesku. Kjo foto u hodh fillimisht nga Trump në platformën e tij Truth Social, për t’u ripostuar më pas nga Shtëpia e Bardhë.

Nuk kanë munguar komentuesit që ta cilësojnë si gjë të pavend, teksa bota po lutet për shpirtin e Atit të Shenjtë, duke e marrë si një tallje të rëndë nga ana e Presidentit të Shteteve të Bashkuara ndaj figurës së Papës.

Madje ironizimi i komentuesve ka shkuar deri sa t’i krijojnë të njëjtin imazh, me fytyrën e një kllouni.

Një nga komentet në faqen e Shtëpisë së Bardhë që ironizon foton e Trump

Më 30 Prill, Presidenti amerikan Donald Trump ka komentuar në lidhje me zgjedhjen e Atit të Shenjtë, duke bërë shaka u shpreh se do të ishte “zgjedhja e tij numër një” për të qenë udhëheqësi i ardhshëm i Kishës Katolike.

“Si Papë ? Do të doja të isha Papë, kjo do të ishte zgjedhja ime numër një”, tha Presidenti Trump.

Kujtojmë se 7 Maj është dita kur do të fillojë konklava. Atë ditë në orën 10:00 Cardinal Giovanni Battista Re do të drejtojë meshën ndërsa në orën 16:30 kardinalët do të hyjnë në Kapelën Sistine për të bërë betimin e besnikërisë.

/tvklan.al