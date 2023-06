Plotësohet Kombëtarja, stafi i Sylvinho punon me sulmin dhe mbrojtjen

18:30 08/06/2023

Keidi Bare, Ardian Ismajli, Nedim Bajrami dhe Naser Aliji i cili do të zëvendësojë Ivan Balliun do të kenë seancën e parë stërvitore këtë të enjte me pjesën tjetër të Kombëtares të grumbulluar për kualifikueset e Euro 2024 kundër Moldavisë dhe Ishujve Faroe.

Deri tani me ekipin jo krejtësisht të plotë, stafi teknik i ka kushtuar më shumë vëmendje mbrojtjes dhe sulmit. Me këto dy reparte është punuar më së shumti.

Janë dy prej reparteve nga të cilat pritet më shumë në ndeshjet e radhës të cilat duhen fituar. Fatmirësisht sulmuesit kuqezi janë në top formë, ata vijnë me mbi 60 gola të shënuar.

Detyrë të vështirë do të kenë edhe mbrojtësit me dy ndeshjet që janë delikate, pasi sikurse thonë edhe statistikat, Shqipëria ka pësuar nga skuadrat më të vogla në letër.

Një ditë më parë, për 60 minuta u zhvillua edhe një ndeshje kontrolli me Kombëtaren e 19-vjeçarëve për të parë gjendjen reale të futbollistëve, teksa lojtarët që kanë patur më shumë ngarkesë në klubet e tyre zhvillojnë stërvitje veçmas grupit.

Tv Klan