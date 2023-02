Plumbi e kapi aksidentalisht, zbardhet plagosja e 35-vjeçarit në Librazhd

Shpërndaje







15:27 22/02/2023

Autoritetet policore kanë arritur të zbardhin plagosjen e 35-vjeçarit Shpëtim Skura, ngjarje e ndodhur mbrëmjen e së martës në një lokal në Librazhd. Kështu, sipas policisë, 35-vjeçari Skura jo vetëm që nuk ishte objektiv i autorit, por u plagos aksidentalisht nga 27-vjeçari Albi Biçaku.

Gjithçka ndodhi pas një konflikti që vëllai i madh i 27-vjeçarit pati me një tjetër person.

33-vjeçari Renard Biçaku, thotë policia, u konfliktua fizikisht me një person me iniciale R.H. Pas kësaj në lokal shkoi Albi Biçaku, i cili hapi zjarr drejt tavolinës ku ishte ulur personi që ishte konfliktuar me të vëllain.

Por plumbat kapën Skurën, duke e lënë të plagosur në këmbë. 35-vjeçari është jashtë rrezikut për jetën.

Sa i përket autorit të dyshuar të ngjarjes Albi Biçaku, ai vijon të jetë në arrati. Ndërsa vëllai i tij 33-vjeçar u arrestua nga policia.

“Arrestimi i 33-vjeçarit u bë pasi gjatë kontrollit në banesën dhe në dyqanin e përbashkët me vëllanë e shpallur në kërkim si autor i plagosjes, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan 1 armë zjarri pistoletë, 1 kallëp me lëndë plasëse e programuar për shpërthim në distancë, 1 karikator automatiku, 1 krehër pistolete, 136 fishekë dhe rreth 560 gamë kanabis”, tha policia./tvklan.al