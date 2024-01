“Plumbi i Artë”, dërgohen për gjykim 20 të pandehur

Shpërndaje







17:28 29/01/2024

Të akuzuarit për vrasje, atentate e grabitje. Për Talo Çelën kërkohen hetime shtesë

Prokuroria e Posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar çështjen në gjykatë për 20 të pandehur në kuadër të dosjes “Plumbi i Artë”. Mes personave që do të gjykohen, janë Nuredin Dumani, Henrik Hoxha, Erion Alibej, Skerdi Tase dhe 16 të pandehur të tjerë. Ata janë të dyshuar për një seri vrasjesh, atentate të mbetur në tentativë, apo vjedhje me dhunë, ngjarje të cilat u zbardhën pas dëshmisë së bashkëpunëtorit të drejtësisë Nuredin Dumani. Ky i fundit akuzohet si autor i 9 vrasjeve dhe tentativave për vrasje, si dhe tre raste të tjera të vjedhjeve me dhunë.

Pjesë e kësaj dosje është edhe Talo Çela për të cilin u zgjatën edhe me 6 muaj hetimet. Për të shumëkërkuarin e drejtësisë do të kryhen hetime shtesë lidhur me atentatin ndaj Irfan Hazizit. Ndaj Talo Çelës u pushua akuza pjesërisht për vrasjen e dy vëllezërve Besmir e Viktor Haxhia, si dhe për ekzekutimin e Dorian Shkozës e Anxhelo Avdisë.

Sipas njoftimit të Gjykatës, pushohen hetimet edhe për Florenc Çekrezin. Ai u akuzua fillimisht si pjesë e grupit të strukturuar për vendosjen e eksplozivit në banesën e Talo Çelës më 5 Nëntor 2020. Por SPAK thotë se nuk ka qenë i përfshirë në këtë ngjarje.

Seanca paraprake e radhës për këtë çështje caktohet në 29 korrik 2024. GJKKO urdhëron gjithashtu sekretarinë gjyqësore të krijojë një fashikull të ri, që do qëndrojë në gjykatë.

Klan News