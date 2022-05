Po diskutohej për fenomenin “Porta Potty”, Çani habitet me Robert Aliajn: Je lyer me fekale?

23:02 27/05/2022

“Dubai Porta Potty” është fenomeni që po trondit së fundmi botën. Në mediat sociale janë publikuar video të influencereve, të cilat lejojnë sheikët që në këmbim të parave t’u defekojnë në fytyrë.

Nuk kishte si ndodhte ndryshe dhe kjo temë u debatua këtë të premte në emisionin “Zonë e Lirë”. Mes diskutuesve ishte edhe Robert Aliaj, i cili kishte zgjedhur edhe ta ilustronte fenomenin që po fliste.

Një gjë që u vu në dukje menjëherë nga Arian Çani i cili e konsideroi Aliajn një “artist të paparë”.

Arian Çani: Shiko si është bërë? Mund të më thuash ça ke bërë? Ke vënë paruke dhe…

Robert Aliaj: Të zakonshmet!

Arian Çani: Je lyer me fekale apo jo?

Robert Aliaj: Po!

Arian Çani: Kjo meriton një super “big up” ky është një artist i paparë. Kush ta bën një surprizë të tillë? Nuk ma tha as mua. Je i paparë plak nuk di ça të them. Je brilant. Mënyrë më të mirë për të ilustruar këtë që do flasim sot nuk ka!/tvklan.al