Po ish-Kryeministrin që u vra nga e njeh? Ilir Kulla: Bota është e vogël

22:45 08/07/2022

Në emisionin “Zonë e lirë” në Tv Klan, u fol sot për vrasjen e ish-kryeministrit japonez Shinzo Abe, i cili ndërroi jetë pas një atentati që iu bë gjatë kohës që ndodhej në një tubim. Një nga të ftuarit e emisionit ishte edhe analisti Ilir Kulla.

Ky personazh e “habit” shpesh drejtuesin e emisionit Arian Çanin pasi duket sikur ai i njeh dhe i ka takuar të gjithë njerëzit me rëndësi në botë dhe shpesh në “Zonë e lirë” shfaqen foto të Ilir Kullës me personazhe shumë të njohur botëror.

Edhe këtë herë Kulla i ka habitur të gjithë pasi ai ka foto edhe me ish-kryeministrin e Japonisë, i cili u vra sot. Ai ka zbuluar për emisionin “Zonë e Lirë” se kjo foto është bërë në zyrën e Shinzo Abe kur ky i fundit ishe ende kryeministër. Kur drejtuesi e pyet se si ka mundësi që e njeh edhe këtë, Kulla i përgjigjet shkurtimisht se “bota është e vogël”.

Arian Çani: Ju do thoni pse i trajton këto çështje, vdiq kryeministri i Japonisë, çlidhje ka kjo me audiencën shqiptare. Ka! Ja shikoni foton. Me kë është në foto ish-kryeministri i Japonisë që vdiq sot. Vetë më Ilirin tonë, Ilir Kullën tonë, i cili do të na shpjegojë shkurtimisht, pse duhet ta njihje patjetër edhe këtë personazh që vdiq sot.

Ilir Kulla: Aty ka qenë një vizitë gjatë ceremonisë së perandorit. Unë kam një djalë xhaxhai që jeton dhe punon në Japoni. Është i martuar, ka dy fëmijë japonezë, flet shumë mirë japonishten dhe është pedagog në Japoni. Bota është e vogël.

Arian Çani: Po sigurisht, po ti me kryeministrin që vdiq sot, kjo po na çudit!

Ilir Kulla: Ç’të bëj unë s’e kisha parashikuar që do të vdiste.

Arian Çani: E qartë. Po ti këtë foto e ke bërë kur ai ishte akoma kryeministër?

Ilir Kulla: Po në zyrën e tij.

Arian Çani: Para sa kohësh?

Ilir Kulla: Para 3-4 vitesh, s’më kujtohet saktësisht./tvklan.al