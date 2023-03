Po kthehej nga xhamia, burrit i vihet flaka në rrugë | Video

10:04 22/03/2023

Një personi në Britaninë e Madhe i është vënë flaka nga një i huaj teksa po kthehej në shtëpi nga xhamia. Në lidhje me këtë ngjarje është vënë në pranga një person mbi dyshimet për tentativë vrasjeje.

I plagosuri pësoi disa djegie në fytyrë. Ngjarja ka ndodhur në orën 19:00 në Birmingham.

Policia tha se një incident i ngjashëm ka ndodhur më parë edhe në Londër. Kësaj here ishte një 82-vjeçari të cilit iu vu flaka. Të dy, si autori dhe viktima, sapo kishin dalë nga Qendra Islamike në Londrën Perëndimore.

“Ai i foli pak dhe pasi e spërkati me një substancë të panjohur, xhaketa i mori flakë, duke i shkaktuar të djegura në fytyrë. I plagosuri u dërgua në spital me dëmtime të rënda, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën”, tha policia.

Videoja e ngjarjes bëri xhiron në rrjetet sociale. I plagosuri është i besimit islam dhe policia tha se do të bisedojë me anëtarë të tjerë të komunitetit për të zbuluar se çfarë fshihet pas ngjarjes./tvklan.al

UK police are searching for a suspect who set a Muslim man on fire as he walked home from a mosque in Birmingham.



Police said the man suffered serious but non-life-threatening burns to his face ⤵️ pic.twitter.com/s2qzepASAQ