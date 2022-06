Po me avokaten e Depp ç’patën?!

Shpërndaje







18:00 10/06/2022

Avokatja e Depp, Camille Vasquez është bërë shumë e njohur për mediat kohët e fundit nga gjyqi i famshëm Depp-Heard. Ajo kritikoi ashpër thashethemet për një romancë të supozuar midis saj dhe aktorit, duke u shprehur se janë komente “seksiste” dhe “jo etike.”

Në një intervistë, ajo është shprehur se ishte e zhgënjyer që njerëzit mendonin se marrëdhënia e saj me Depp dhe ndërveprimet e saj me aktorin ishin “të papërshtatshme dhe joprofesionale.”

“Unë kujdesem shumë për të gjithë klientët e mi dhe padyshim që ne jemi afruar. Por kur them “ne”, nënkuptoj i gjithë stafi dhe sigurisht kjo përfshin edhe Johnny-n”, tha ajo për People, duke shtuar se ylli i “Pirates of The Caribbean” ka qenë miku dhe klienti i saj për katër vjet e gjysmë.

Camille shtoi se është një person që i mbështet njerëzit në mënyrën e saj.

“Çfarë doni që të them? Unë i përqafoj të gjithë dhe nuk më vjen turp për këtë”, tha ajo, duke shtuar: “Ky njeri po luftonte për jetën e tij dhe më thyhej zemra kur e shihja ditë pas ditë që të ulej atje dhe të dëgjonte akuza të tmerrshme kundër tij”.

“Nëse do më duhej ta ngushëlloja , sigurisht që do ta bëja, pavarësisht nëse do t’i kapja dorën, do t’ia bëja të ditur që ne ishim atje për të dhe po luftonim, pasi ai e meritonte.”

Avokatja ka sqaruar të gjitha thashethemet për lidhjen e saj me aktorin, duke thënë se është shumë e lumtur në lidhjen që ka me të dashurin e saj Edward Owen. Ajo ka pranuar që kjo vëmendje e madhe që ka marrë pas gjyqit është e lodhshme për të.

“Por nëse e gjitha kjo situatë ka motivuar gra të tjera të studiojnë apo punojnë në fushën juridike, nëse mund të jem frymëzim, atëherë ia ka vlejtur,” tha ajo në GMA./tvklan.al