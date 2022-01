“Po mos të isha unë do kishte plasur grushti”, dinamika e sherrit mes Albionit dhe Bajronit

17:03 12/01/2022

Bajroni dhe Albioni janë përplasur fizikisht pas spektaklit të së hënës, ku “mollë sherri” është bërë Dea. Sot në Love Story Talk është komentuar kjo situatë e shëmtuar mes dy konkurrentëve, ku ata kanë shpjeguar se çfarë ka ndodhur.

Dea: Ajo që unë po diskutoja me Bajronin, po i thoja që dakord ti më pe me Albionin, por unë nuk e mohova. I thash që ne ishim vërtetë bashkë dhe i thoja që në disa raste të mos përfshihej dhe produksioni. Nëse ti do ta diskutosh diçka mund ta diskutosh dhe vetëm me mua. Kjo ishte e gjithë biseda, më pas unë u largova, por me sa di unë nuk ka pasur përleshje fizike. Ka pasur biseda dhe sharje.

Algerti: Ajo ishte situatë shumë e nxehtë dhe po mos të isha unë aty do të kishte plasur grushti.

Ermiri: Po si do kishte plasur grushti more Algert.

Algerti: Do kishte plasur grushti, se ty të iku nga dora. Shkoi të qëllonte Bajronin pse e bëni kaq të thjeshte.

Ermiri: Pse e bëni kaq të madhe?

Algerti: Serxhani thjesht u kthye dhe e përjashtuam, a do jemi për të gjithë njësoj.

Albioni: Pse të po të ofendoi dikush…

Algerti: Kush të ofendoi?

Djemtë që thjesht kanë parë konfliktin mes Albionit dhe Bajronit kanë dhënë versione të ndryshme për ngjarje, por vetë Bajroni ka dhënë këtë shpjegim në dhomën e kuqe.

Bajroni: Isha në korridor duke folur me Dean rreth skenës që ndodhi. Me sa duket Albioni ishte bërë pak xheloz që Dea më kushtoi vëmendje mua, si mendje lehtë që është erdhi dhe donte të sulmonte. Ishte duke më sharë , duke më ofenduar, donte që të ushtronte dhunë por nuk arriti dot.

Por Albioni ka mohuar të kenë ndodhur skenat që thotë Bajroni.

Albioni: Unë nuk kam sharë, pasi për të sharë nuk e kam shprehi. Po të shava unë të shaj në tjetër mënyrë./tvklan.al