“Po ta masja punën me klikime nuk do këndoja më”, Aurela Gaçe tregon si e mat suksesin e saj

Shpërndaje







11:27 09/02/2023

Sheshi plot me njerëz që i dinë këngët, duket të jetë matësi që Aurela Gaçe ka për të kuptuar sukesin e saj. E ftuar në “Aldo Morning Show”, në Tv Klan këngëtarja ka treguar se nëse ajo do e maste suksesin e saj me anë të klikimeve, tashmë do kishte hequr dorë nga kënga, sepse do të “thyhej nga brenda” për shkak se trendet nxjerrin të rinjë gjët gjithë kohës që maten nga klikimet. Ajo është e kënaqur me ata ndjekës që ka, pasi ata vërtetë janë fansa të saj dhe e njohin artin e saj.

Aldo: Aurelë, në gjithë këto vite, kohët kanë ndryshuar, si e mat ti suksesin. Ky album funksionoi, ky tjetri edhe më shumë… pra është pak e sikletshme për ta llogaritur masën e suksesit. E bëjnë klikimet?

Aurela Gaçe: Po ta masja punën vetëm te klikimet i binte që unë tani të mos vazhdoja të këndoja më sepse do thyesha nga brenda, sepse do e masja veten me trendet që mundohen të nxjerrin të rinjë gjatë gjithë kohës, që e masin garën mes njëri-tjetrit vetëm këtu. Unë kam rreth 11 vite në Tiranë, në një vend dhe Tirana nuk është shumë e madhe, ose njerëzit që e frekuentojnë jetën e natës nuk janë shumë, fakti që është gjithmonë është e mbushur me dashuri dhe njerëz që i dinë këngët e mia, për mua ky është suksesi. Mua ata më japin fuqi. Kemi koncerte në shesh është gjithmonë plotë, kemi koncerte me bileta është gjithmonë plotë. Nuk e di se çfarë mund të kërkojë një artistë më shumë.

Aldo: Po po pa follower-sa ku shkon ti?

Aurela Gaçe: Jo, i kam, shumë mirë jam. Në rregull jam unë se i kam real. Do thuash ti çfarë do të thuash me këtë?

Aldo: Çfarë the mi çfarë the?

Aurela Gaçe: 526 mijë zemra i kam në Instagram dhe 840 mijë zemra në Facebook.

Aldo: Janë prej vërteti, pra janë njerëz që ti komunikon. Po çfarë të kushton ty të bëje 1 milionë pasnesër.

Aurela Gaçe: S’kam lekë. Do bëjë një këngë, kushton.

Aurela Gaçe do të prezantojë këtë të enjte albumin e saj binjakë, 2 në 1, “Unike… me Taban”, ky ëshët suksesi më i ri i këngëtares dhe është një tregues që asaj nuk i duhen klikimet për të vazhduar të sjellë artin e saj./tvklan.al