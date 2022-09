“Po të ishin zgjidhur të gjitha ju nuk do të kishit nevojë për mua”, Rama ironizon opozitën dhe paralajmëron ndërtuesit

11:59 08/09/2022

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës në Kuvend është ndalur edhe tek nisma e qeverisë për konfiskimin e ndërtimeve pa leje me qëllim përfitimin. Kreu i qeverisë u shpreh se ndërtuesit do të kenë tre alternativa në lidhje me katet shtesë pa leje. Ai u shpreh se ata mund t’i blejnë ato metra katrorë me çmimin real të tregut, ta dhurojnë, ose ndërtimi pa leje do të konfiskohet dhe ndërtuesi do të shkojë për ndjekje penale. Ai ironizoi edhe opozitën gjatë fjalës së tij ndërsa në fund e mbylli duke thënë se ata janë në Kuvend për të krijuar probleme, ndërsa qeveria e tij për t’i zgjidhur ato.

“Sa i përket ndërtimeve pa leje ne jemi sot në një kohë kur këto janë shfaqjet e fundit të brutalitetit kapitalist të disa kokave që kujtojnë se mund të bëjnë çfarë të duan në këtë vend ndërkohë që kur e kemi nisur ne punën, ndërtimet pa leje dhe pallatet me kate shtesë dhe godinat e zgjatura dhe të rritura nga dy anët dhe të shtuara nën tokë ishin pafund. Sot në Tiranë numri i tyre është i vogël, nuk është i madh, por ato janë aty. Se çfarë do të bëjmë ne do ta shikoni në ditët në vijim që këta ose do i parablejnë me një çmim real tregu të indeksuar dhe do paguajnë edhe gjobën mbi çmimin real të tregut. Është ligji fiks ky. Dhe me ato para ne do çojmë tek fondi i shpronësimit ose do ta dhurojnë. Në këto dy raste u jepet mundësia që të ligjërohet gjëja dhe të mos përfundojnë në ndjekje penale ose do konfiskohen dhe pastaj do të shkojnë në ndjekje penale. Sikur ne të kishim mendtë tuaja do ishte sot Shqipëria aty ku e latë me mendjen

Ajo që do të ndodhë është së pari, askush të mos e çojë nëpër mend të bëjë metra katrorë shtesë sepse do t’i dalin aq shtrenjtë dhe do jetë aq stres dhe do kenë aq halle me ligjin saqë do të jetë e kotë ta bëjnë një gjë të tillë. Së dyti në të gjitha metrat katrorë që kanë ndërtuar jashtë lejeve ose pa leje për qëllimi fitimi, përfituesit do të jenë të pastrehët, apo do të jenë edhe ata tek unaza e re që kanë nevojë të shpronësohen dhe paratë nga parablerja do të shkojnë tek fondi i shpronësimeve, një nga të dyja. Ose do të jetë shteti që do t’i marrë për mjedise pune në raste kur mjediset janë të kateve të para, zyra. Kjo do të ndodhë dhe do të ndodhë shumë shpejt. Kjo do të ndodhë në Tiranë, kjo do të ndodhë nga rëra, tek plazhi deri tek qendrat e qyteteve dhe ka ndodhur gjatë gjithë kohës dhe për këtë arsye kemi sot pak në krahasim me shumë, por sigurisht për këtë jemi këtu ne, se po të ishin zgjidhur të gjitha ju nuk do të kishit nevojë për mua. Unë jam këtu pikërisht se nuk janë zgjidhur të gjitha. Për aq kohë sa nuk janë zgjidhur të gjitha jam unë këtu bashkë me këta. Dhe për sa kohë duhen zgjidhur të gjitha ju jeni aty për të krijuar për çdo zgjidhje një problem, ndërsa ne jemi këtu për të gjetur për çdo problem, një zgjidhje”./tvklan.al