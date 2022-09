Po transportonte 14 emigrantë të paligjshëm, arrestohet në flagrancë 59-vjeçari

Shpërndaje







13:43 13/09/2022

Në kuadër të operacionit policor të koduar “Tranzit 14” është vënë në pranga 59-vjeçari me iniciale H.A., i cili është arrestuar në flagrancë duke transportuar emigrantë të paligjshëm.

59-vjeçari është kapur në flagrancë nga shërbimet e Policisë, në Vorë, duke transportuar me një automjet, 14 emigrantë të cilëve kundrejt shpërblimit monetar iu kishte premtuar transportimin nga kufiri grek në drejtim të veriut të Shqipërisë, me qëllim kalimin e tyre në pikat kufitare me destinacion final vendet e BE-së.

Në vijim të veprimeve u proceduan penalisht 14 emigrantët e paligjshëm, për veprën penale “Kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror”. Në bashkëpunim me Prokurorinë, vijon puna hetimore për identifikimin e personave të tjerë të implikuar në këtë aktivitet kriminal.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme./tvklan.al