Punëtorët e industrisë së tekstileve në Bangladesh kanë dalë në protesta për të kërkuar rritjen e pagave, pasi të ardhurat e tyre mujore nuk mjaftojnë më për të përballuar as nevojat më bazike të jetesës.
Mes tyre është edhe 37-vjeçarja Laili Begum, një punëtore me përvojë në një fabrikë veshjesh pranë kryeqytetit Dhaka, e cila fiton rreth 15 mijë taka në muaj, ndërsa me orët shtesë mund të arrijë deri në 20 mijë taka. Ajo tregon se nuk ka më mundësi të mbajë fëmijët në shkollë dhe se familja e saj shpesh detyrohet të kalojë ditën me vetëm një vakt ushqimor, ndërsa në disa raste nuk ka asgjë për të ngrënë deri në mbrëmje.
Situata është përkeqësuar aq shumë, sa Begum thotë se djali i saj 12-vjeçar është dobësuar ndjeshëm dhe se mezi arrin të sigurojë ushqimin për familjen. Për të përballuar shpenzimet, ajo ka nisur të djegë letra dhe materiale të hedhura për të gatuar, pasi nuk ka mundësi të blejë një bombol gazi.
Begum është një nga rreth katër milionë punëtorët e industrisë së tekstileve në Bangladesh, gjysma e të cilëve janë gra. Ky sektor është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë së vendit, i cili renditet i dyti në botë për eksportin e veshjeve, pas Kinës. Industria furnizon marka të njohura ndërkombëtare si H&M, Zara, Levi Strauss, Ualmart dhe Primark, ndërsa eksportet e veshjeve të gatshme përbëjnë më shumë se 80 për qind të të ardhurave nga eksportet e Bangladeshit, që vitin e kaluar financiar arritën në 39 miliardë dollarë. Pavarësisht rëndësisë së këtij sektori për ekonominë dhe kompanitë ndërkombëtare që përfitojnë nga prodhimi në vend, punëtorët thonë se pagat e tyre nuk mbulojnë më kostot e jetesës.
Për këtë arsye, mijëra punonjës kanë ndërprerë punën dhe kanë dalë në rrugë duke kërkuar që paga minimale mujore të rritet në 30 mijë taka, ose rreth 241 dollarë, më shumë se dyfishi i nivelit aktual prej 12.500 takash, që përkthehet në rreth 102 dollarë. Protestat nisën të shtunën dhe vijuan për të tretën ditë radhazi të hënën, duke u përhapur në disa zona industriale të kryeqytetit.
Gjatë demonstratave të së dielës në zonën Jamgora, në periferi të Dhakës, policia përdori gaz lotsjellës dhe granata trullosëse për të shpërndarë protestuesit, ndërsa dhjetëra persona u arrestuan. Shoqata e Prodhuesve dhe Eksportuesve të Veshjeve në Bangladesh bëri të ditur se protestat penguan aktivitetin në 529 fabrika vetëm gjatë së dielës, duke prekur afro një milion punonjës. Ndërkohë, në zonën Gazipur, punëtorët bllokuan autostradën Dhaka-Tangail dhe dogjën apo dëmtuan disa automjete, ndërsa përplasje me policinë u raportuan edhe në distriktin Mirpur.
Një tjetër punëtor, 30-vjeçari Rasel Khan, shprehet se edhe pse fiton nga 18 mijë deri në 20 mijë taka në muaj, përfshirë orët shtesë, nuk arrin të mbajë familjen e tij, ku bëjnë pjesë bashkëshortja, fëmija, nëna dhe vëllai i vogël. Për shkak të rritjes së vazhdueshme të çmimeve, ai ka grumbulluar një borxh prej rreth 100 mijë takash, ose 805 dollarësh, vetëm për të përballuar shpenzimet e përditshme.
Sipas të dhënave zyrtare, inflacioni vjetor në Bangladesh arriti në 8.34 për qind në shtator, ndërsa çmimet e produkteve ushqimore u rritën me 7.22 për qind dhe ato të produkteve joushqimore me 9.30 për qind. Paga minimale në sektorin e tekstileve ishte rishikuar për herë të fundit në dhjetor të vitit 2023 dhe, që prej asaj kohe, kostoja e jetesës ka vijuar të rritet, duke ulur ndjeshëm fuqinë blerëse të punonjësve.
Ekonomisti Zahid Hussain, ish-kryeekonomist në zyrën e Bankës Botërore në Dhaka, thotë se inflacioni i vazhdueshëm gjatë pesë viteve të fundit ka goditur veçanërisht shtresat me të ardhura të ulëta, duke i detyruar ato të shkurtojnë shpenzimet dhe të heqin dorë nga nevojat më themelore. Sipas tij, këta punonjës nuk kanë më të ardhura të tepërta dhe çdo rritje e çmimeve ndikon drejtpërdrejt në ushqimin, strehimin dhe jetesën e tyre.
Në këtë situatë, qeveria njoftoi krijimin e një bordi me gjashtë anëtarë, i cili do të shqyrtojë kërkesat e punëtorëve dhe do të propozojë nivelin e ri të pagës minimale. Kryeministri Tarique Rahman zhvilloi një mbledhje urgjente me zyrtarët e lartë të qeverisë, ndërsa ministri i Brendshëm Salahuddin Ahmed u takua me përfaqësuesit e pronarëve të fabrikave, duke siguruar se paga e re do të përcaktohet përmes negociatave.
Megjithatë, njoftimi për krijimin e bordit nuk i ka bindur punëtorët të ndalin protestat, pasi ata kërkojnë garanci konkrete për rritjen e pagave dhe një afat të qartë për zbatimin e saj. Përfaqësuesi i punëtorëve në këtë bord, Babul Akhter, ka kërkuar që pagat e reja të hyjnë në fuqi që me pagesat e muajit janar 2027.
Ai u ka bërë thirrje protestuesve të rikthehen në punë, por njëkohësisht ka kërkuar lirimin e punëtorëve të arrestuar dhe tërheqjen e çështjeve penale ndaj tyre. Ndërkohë, punonjësit paralajmërojnë se nuk mund të vazhdojnë të prodhojnë veshje për disa nga markat më të mëdha të botës, ndërsa vetë nuk arrijnë të sigurojnë një vakt të plotë për familjet e tyre.