Manchester United po përgatit një tjetër ndryshim në pankinë. Rezultatet zhgënjyese dhe pozita në zonën e rënies nga kategoria kanë shtyrë drejtuesit të ndërhyjnë.
Michael Carrick, i emëruar në janar, pritet të largohet, ndërsa emri i preferuar për ta zëvendësuar është Mauricio Pochettino. Situata te “Djajtë e Kuq” është alarmante.
Tetë javë pa fitore dhe vetëm tetë pikë të grumbulluara e kanë lënë Manchester United në vendin e tretë nga fundi, duke përshpejtuar kështu vendimin për ndryshimin e trajnerit.
Sipas “The Athletic”, klubi ka nisur negociatat me Pochettinon, aktualisht në drejtimin e kombëtares së Shteteve të Bashkuara.
Argjentinasi ka fituar përparësi ndaj Julian Nagelsmann dhe Eddie Howe.
Për trajnerin 54-vjeçar do të bëhej fjalë për një rikthim në Premier League, pas eksperiencave me Southampton, Tottenham dhe Chelsea.
Për të finalizuar marrëveshjen, Manchester United duhet të gjejë gjuhën e përbashkët me Federatën Amerikane të Futbollit, e cila kërkon pagesën e klauzolës prej 10 milionë dollarësh.
Objektivi i klubit është që Pochettino të marrë drejtimin e skuadrës përpara sfidës me Liverpoolin, më 22 nëntor.
Ndërkohë, mbetet për t’u parë nëse argjentinasi do të drejtojë SHBA-në në dy përballjet e ardhshme me Haitin, të vlefshme për CONCACAF Nations League.
Klan News
/tvklan.al