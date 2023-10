Pochettino: Broja ka potencial, por ka nevojë për kohë

23:00 06/10/2023

Trajneri i Çelsit Mauricio Poçetino ndihet i qetë për repartin ofensiv, pasi ka të disponueshëm Armando Brojën dhe Nikolas Xhekson. Senegalezi 22 vjeçar vuajti pezullimin dhe është në dispozicion të teknikut për sfidën në transfertë kundër Bërnlejt.

Sulmuesi kuqezi u rikthye te goli në Premier Ligë pas një kohe të gjatë, në sfidën e javës së kaluar kundër Fulhemit. Poçetino tha në konferencën për shtyp se ai e ka vendosur se cili sulmues do ta nisë titullar, por emrin nuk preferoi që ta thotë.

Por argjentinasi nuk e fsheh se ka qenë i kënaqur me përparimin e bërë nga Broja.

‘Ne e kemi marrë vendimin, lojtarët e dinë. Do ta shikoni në ndeshje. Ne e dimë që nga tre muajt që kemi punuar këtu se Armando ka potencial të jashtëzakonshëm. Ne e dinim më parë, por kur punon me një futbollist, nis ta ndiesh futbollistin në seancat stëvitore dhe mund ta shikosh potencialin. Tani ka të bëjë me atë se si ai do të rekuperohet nga lëndimi i tij i serioz dhe periudha e gjatë që ishte jashtë. Ai është një lojtar shumë i talentuar, ne kemi besim tek ai, prandaj ai luajti kundër Fulham dhe ndoshta edhe ndaj Bërnlejt.”

Tekniku i bluve shpjegon se përse sulmuesit kuqezi i duhet ende kohë.

“Duhet ta ndiejë që është shëruar plotësisht; jo vetëm në trupin e tij, por edhe në mendjen e tij. Problemin e kishte në gju, por ndonjëherë ndikon edhe në mendje.”

Psikologjikisht është shumë mirë, po punon shumë dhe shpresoj që të përmirësohet në javët e ardhshme dhe të bëhet lojtari që ne synojmë.

Broja u rikthye te goli pas 359 ditësh në Premier Ligë. Pas 7 javësh, Çelsi gjendet në vend të 11 me tetë pikë të grumbulluara.

