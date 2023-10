Pogba pozitiv me doping

16:45 06/10/2023

Vlera të larta testosteroni edhe në kontrollin e dytë

Paul Pogba rezultoi pozitiv me doping edhe në kontrollin e dytë. Analizat e kryera në epruvetën B të marrë pas ndeshjes së 20 gushtit Udinese-Juventus treguan sërish vlera të larta të testosteronit.

Tani do të nisë proçesi sportiv për të marrë një vendim për mesfushorin francez. Pogba rrezikon deri 4 vite përjashtim nga aktivitetet futbollistike, por dënimi do të ishte më i ulët nëse do të bashkëpunonte.

Te Juventus ende nuk kanë një vendim për kontratën e futbollisti që është e vlefshme deri në 30 Qershor të 2026.

Sipas mediave italiane klubi mund të zgjedhë që tani t’i paguajë vetëm pagën minimale Paul Pogba, 39 mijë Euro bruto, duke kursyer rreth 30 milionë Euro për një futbollist që nuk ka sjellë rezultat prej kthimit të tij në Torino edhe për shkak të dëmtimit që e mbajti gjatë larg fushave.

