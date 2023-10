Pogba sërish pozitiv me doping, mesfushori francez ka përdorur testosteron

23:40 06/10/2023

Paul Pogba ka rezultuar zyrtarisht pozitiv për përdorimin e testosteronit. Analizat e dyta në kampionin B të bëra në Romë dhanë të njëjtin rezultat si testi i kryer menjëherë pas takimit të 20 gushtit Udinese-Juventus.

Për francezin do të nisë gjyqi sportiv dhe mesfushori tani do të kërkojë që të faktojë se nuk ishte qëllimi i tij që të dopohej.

Nëse 30 vjeçari shpallet fajtor, rrezikon që të pezullohet nga dy deri në katër vite. Edhe drejtuesit e klubit bardhezi, po shqyrtojnë vendimin që do të marrin në lidhje me francezin.

Me konfirmimin e përdorimit të substancave të palejuara, “Zonja e Vjetër” ka të drejtën që të pezullojë kontratën me lojtarin, i cili do të paguhet vetëm me një pagë minimale, 39 mijë euro bruto.

Ndërsa skualifikimi do të çonte në ndërprerjen e kontratës që skadon në vitin 2026.

Kjo do t’i jepte mundësi Juventusit që të kursente rreth 30 milionë euro, për një futbollist që nuk është parë shumë në fushë me fanellën bardhezi.

