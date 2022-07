Pogba zyrtarisht te Juventusi

13:30 11/07/2022

Paul Pogba është sërish lojtar i Juventusit. Gjashtë vjet pas largimit të tij drejt Manchester United, kampioni francez i botës merr rrugën e kundërt dhe këtë të hënë Juventus njoftoi se nënshkruan për katër sezone, deri në vitin 2026. Rikthimi i Pogba-s, ka luajtur për bardhezinjtë mes viteve 2012 dhe 2016, ka ngjallur delir tek tifozët e Juventusit. Lamtumira e tij 6 vite më parë vendosi një rekord botëror, me klubin torinez që përfitoi 105 milionë euro nga shitja e tij.

Tashmë, Pogba rikthehet sërish te Juventusi, edhe këtë herë me parametra zero. Për futbollistin, Juventus do të paguajë koston prej 2.5 milionë euro për regjistrimin e tij para kohe si lojtar i tyre. Siç edhe pritej, Pogba do të mbaj numrin 10-të në shpinë në eksperiencën e dytë te torinezët.

Mesfushori mbërrin më i pjekur te Juventusi, teksa tashmë në moshën 29-vjeçare ka më tepër eksperiencë, ndërsa vjen pas dy titujve të fituar me Mançester Junajtin, konkretisht një Kupë Lige dhe një Europa Ligë. Pogba bëri 233 paraqitje për United, duke shënuar 39 gola dhe duke dhënë 51 asistime. Qëllimi i tij i ri është të ndihmojë në kthimin e Juventusit te titulli kampion, që mungon në shtëpinë e tyre në dy sezonet e fundit.

