Pogradec, Hipoteka luan “ngriva-shkriva” me shtëpinë e qytetarit (Video)

Edmond Agolli, një qytetar nga Pogradeci, denoncoi në “Stop” , se në vitin 2008 ka blerë një apartament për 25 mijë Euro, që sot nuk po mundet ta gëzojë. Edhe pse kishte pyetur më parë dhe ishte në rregull, kur do të nxirrte certifikatën e pronësisë, i thanë, se apartamenti i tij ishte i bllokuar nga Tatimet, për shkak të borxheve të ndërtuesit.

Edmond Agolli: Në vitin 2008 kam blerë një apartament me një kontratë sipërmarrje dhe e kam paguar 25 mijë Euro. Kam shkuar tek Hipoteka dhe kam dorëzuar dokumentat. Me edhi certifikata e pallati, e mora dhe bëra kontratë shitje, kur fut letrat e shitjes në 28 Qershor më thonë që do vish përsëri, por aty doli pengesa e cila është se pallati është i bllokuar në llogari të pronarit të pallatit, firma Kreka. Kontrata e shitblerjes është bërë në 2018. Mua automatikisht më është bllokuar hyrja ime. Kontrata e shitblerjes është bërë në 2018. Nuk di ku të gjej zgjidhjen dhe u detyrova të vi tek emisioni “Stop”.

Gazetarja e emisionit “Stop” vajti në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe pyeti lidhur më çështjen e zotit Agolli.

Kryeregjistruesja: Janë bllokuar pasuritë nga Drejtoria Tatimore.

Gazetarja: Si qëndron e vërteta?

Kryeregjistruesja: I janë bllokuar të gjitha pasuritë në emër të Albert Xhemollari, nga Drejtoria Rajonale Tatimore.

Gazetarja: Në ça periudhe?

Kryeregjistruesja: Madje kanë bërë edhe një konfirmim tjetër, për vendosjen e barrës hipotekore. Kanë filluar korespondencat, që në 2011-ën , 2013 e fundit është 24.05.2018 kërkon, që të gjitha pasuritë e pa luajtshme të debitorit Kreka sh.p.k, të cilat mund të ngarkohen me barrë hipotekore, të mbetën me barrë hipotekore.

Gazetarja: Ndoshta a është ky një gabim i Hipotekës, sepse që në momentin, që ka ardhur njoftimi nga tatimet, duhet automatikisht të bllokonte dhe ta hidhte në sistem? A mund ta quajmë në një farë mënyre përgjegjëse edhe zyrën e hipotekës ?

Gazetarja: Si mund të ketë dalë hipoteka, në një kohë, që në 2011-ën nga tatimet keni pasur sinjalizim: O zotëri bllokoje për interes të tatimeve! Si ka dalë kjo Hipotekë? Janë 2 gabime, nëse mund t’i quaj.

Specialisti i Hipotekës thotë, se apartamenti ishte zhbllokuar, por akti u kthye mbrapsht, pasi u gjet me shkelje nga ana e KLSH-së. Në këtë mënyrë për veprimet e papërgjegjshme të Hipotekës së Pogradecit, Edmond Agolli nuk bëhet dot pronar i shtëpisë së tij.

Gazetarja: Si jeni? Kush është Toni këtu?

Specialisti i Hipotekës: Thjeshtë kanë qenë të bllokuara nga tatimet, janë zhbllokuar padrejtësisht nga shkeljet, që na kapi KLSH dhe kanë bërë një shkresë zyrës qendrore. Për rastin e kësaj kontrate, kam marrë një përgjigje, kam shkresën e tatimeve Korçë dhe kam marrë një përgjigje, që të bllokohen sërish. Ishin të bllokuara dhe janë zhbllokuar në 2017-ën.

Gazetarja: Zhbllokuara deri sa dolën certifikatat e hipotekës, pastaj i bllokuat prapë me urdhër të..

Specialisti i Hipotekës: Jo! I ka kapur KLSH në shkelje.

Gazetarja: Hipotekën?

Specialisti i Hipotekës: Po! Sepse ishin zhbllokuar, jo ligjërisht e para! E dyta kam mbajtur një lidhje me zyrën qendrore, që jemi të varur dhe zyrat qendrore më ka orientuar, që t’i bëj një shkresë zyrës së tatimeve. Përgjigja e zyrës së tatimeve Korçë ka qenë të bllokohen sërish dhe në këtë moment, jemi, që do i bllokojmë që të gjitha kontratat e sipërmarrjes, siç është edhe zotëria në fjalë. Nuk është firma e vetme kjo, ka pasur edhe një firmë tjetër, e cila ka pasur barrë tatimore dhe zgjidhja e vetme është një gjyq formal.

Gazetarja nuk e la me kaq shkoi tek noteri Thoma Bici, i cili ka firmosur një kontratë shitblerje midis shitësit shoqërisë Kreka sh.p.k dhe blerësit Agolli.

Gazetarja: Për aq kohë, sa objekti për të cilin bëhet fjalë, ka qenë i bllokuar, si është firmosur kjo kontratë, sepse në 2014-ën…

Asistentja e noterit: Nuk ka qenë i bllokuar objekti.

Gazetarja: Nuk ka qenë?

Asistentja e noterit: Ne e kemi marrë kartelën, biles praktika, është në zyrën e regjistrimit. Kartela është e pastër.

Gazetarja: Është e pastër?

Asistentja e noterit: Po!Po!

“Kjo është vjedhje e shtetit. Ja zhbëhet ky proces hajdutësh nga Tatimet dhe Hipoteka, ja unë dhe Genti plasim”, tha Sajmiri./tvklan.al